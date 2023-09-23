Beyoğlu'nda kuryenin motosikleti alev alev yandı

Beyoğlu’nda, seyir halindeki bir kuryenin motosikletinden dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücünün yol kenarına park ettiği motosiklet kısa bir süre sonra alev alev yandı.

Olay, akşam saatlerinde Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, siparişini teslim edip dönen kuryenin motorundan seyir halindeyken duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden kuryenin hemen motoru yol kenarına park etmesinin ardından kısa bir süre sonra dumanların yerini alevler aldı. Motosikleti alev alev yanmaya başlayan kurye itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yanan motosiklet söndürüldü.

"Motor cayır cayır yandı"

Motosikleti yanan kurye ise o anları, "Başımdan çok talihsiz bir olay geçti. Siparişimi alıp teslim ettikten sonra her zaman kullandığım güzergah olan Piyalepaşa Bulvarı üzerinden dönerken motor gaz kesti. Motoru da alalı daha 1 hafta olmuştu. Daha sonra motordan dumanlar çıkmaya başladı. Daha önce sosyal medyada da görmüştüm böyle motorların yanma olaylarını, bu yüzden bunu göz önünde bulundurarak hemen sağa çektim. Sonrasında zaten motor alev aldı. Ben hemen itfaiyeyi aradım. Kurye bir arkadaşım geldi yardıma, yoldan geçen araçları yangın söndürme tüpü için durdurmaya çalıştık ama kimse durmadı. Bir şey demek istemiyorum. Sonra zaten itfaiye geldi söndürdü. Cana geleceğine mala gelsin diyorum" dedi.

Yangın sonrası motosiklet kullanılamaz hale gelirken o anları ise kurye cep telefonu ile kaydetti.