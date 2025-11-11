Beyoğlu'nda özel hastane 'deprem tadilatı' gerekçesiyle kapatıldı, işten çıkarılan çalışanlar tepki gösterdi

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan Özel Okmeydanı Hastanesi çalışanları, binanın depreme dayanıksız olduğu ve tadilat yapılacağı gerekçesiyle 200 yakın çalışanın işlerine son verildiğini, kendilerine binanın depreme dayanıksız olduğuna dair resmi bir belge gösterilmediğini iddia ederek eylem yaptı.

İddiaya göre, Beyoğlu ilçesinde bulunan Özel Okmeydanı çalışanlarının işlerine binanın depreme dayanıksız olduğu ve tadilat yapılacağı gerekçesiyle son verildi. Hastanenin ’deprem tadilatı’ gerekçe gösterilerek 2 ay süreyle kapatıldığını öğrenen çalışanlar, bir süredir maaş alamadıklarını, bu karardan habersiz olduklarını ve mağdur edildiklerini belirterek hastane önünde toplandı. Yaklaşık 200 çalışanın işlerine son verildiği öne sürülürken, çalışanlar kendilerine binanın depreme dayanıksız olduğuna dair bir belge gösterilmediğini de iddia etti.

Duyurunun başhekimlik aracılığıyla yapıldığını iddia eden Kader Güneş Doğdu, "Depreme dayanıksızdır diye bir duyuru yapılıyor. Resmi olarak yapılmıyor. Dolayısıyla 2 ay tadilat olacak. 2 ay ücretsiz çalışacaksınız diye personele bilgi veriliyor. Doktorlar da mutfağa götürülüyor. Tazminatınızı bütün özlük haklarınızı alacaksınız diye bir açıklamada bulunuluyor. Daha sonra bütün arkadaşlar dışarı çıkarılıyorlar. Daha sonra bizlere diğer bütün vardiyalı arkadaşlara haber verildi. Ama yönetim tarafından açıklama yapılmadı. Biz bunu arkadaşlarımızdan sadece başhekimden duyduk. Yönetim kurulundan herhangi biri bizlerle muhatap olmadı. Ortada hiçbir resmi evrak yok. Depremle alakalı da resmi bir belge yok. İlçe sağlıktan gelmişler. Şöyle bir baktılar. Bugün gelip denetleme yapılıp ona bir rapor hazırlanacakmış. Daha sonra bize de iletebileceklerini söylemişler. Biz buraya terk etmediğimiz için yönetim kurulundan bir açıklama geldi. Buraya sağlıklı bir çalışma verilirse siz çalışmaya devam edin diye bir açıklama gelmiş. Biz güvenmiyoruz. Biz özlük haklarımızı almak üzere olmak buradayız. Biz burada çalışmayı düşünmüyoruz. Depreme dayanıksız diye resmi olarak tespit edilmiş değil. Bizim bildiğimiz bu. Tutarlı söylemleri yok" dedi.