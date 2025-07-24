Beyoğlu'nda patlama sonucu yıkılan binanın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Beyoğlu’nda 2 katlı binanın alt katında yer alan büfede tüp patlaması sonucu yıkılan binanın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Olay 21.30 sıralarında Beyoğlu Emek Yemez Mahallesi Porsuk Sokak’ta meydana gelmişti. Büfede bulunan 12 kilogramlık 2 tüp patlamıştı. Patlamanın etkisiyle üst katında temizlik malzemeleri satan dükkanın da bulunduğu 2 katlı bina tamamen çökmüştü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması sebebiyle arama çalışmalarına son son verilirken, tamamen çöken binanın enkazı belediye ekiplerince kaldırılmaya başlandı.

Hasar gören binalar için bekçiler nöbet tutacak

Enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra çevre dükkanların patlayan ve sokak boyunca yayılan cam parçaları da temizlenmeye başladı. Gece boyunca sürecek temizlik çalışmalarının yanında dükkanları hasar gören bölge esnafı için bekçi ve polis ekiplerinin gece boyunca sokaklarda nöbet tutacağı da öğrenildi.