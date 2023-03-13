Beyoğlu'nda polise saldıran 3 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı

Beyoğlu’da KADES ihbarına giden 5 polis memurunu yaralayan, küfür, hakaret ve tehdit eden 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi’nde dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Kadın Destek Uygulaması’na (KADES) gelen ihbar üzerine harekete geçmişti. Kısa sürede sokağa gelem ekipleri, ihbarı yapan yabancı uyruklu kadın Zamira Z.’ye ulaşmıştı. Sevgilisinin kendisini darp ettiğini söyleyen kadın, şahsın çatıya saklandığını söylemişti. Bunun üzerine çatıya çıkan ekipler, Adem A.’yi gözaltına almak istemişti. Ancak şahıs yan çatıya atlayarak polisten kaçmaya çalışmıştı. Çatıda kıstırılan şahıs, kaçacak yeri olmayınca “beni alamazsınız siz kimsiniz görüşeceğiz sizinle şerefsizler” diye küfür, hakaret ve tehdit etmeye başlamıştı.

Çatıda kıstırılan şahıs polislere saldırmıştı

Şahıs gözaltına alınmak istendiği esnada polis memuru M.K.’ya önce kafa attı ardından da ayaklarıyla ve dizleriyle burnunu yaralamıştı. Polisleri “sizi burada yaşatmayacağım siz görürsünüz" diyerek tehdit etmeye devam eden şahıs, kelepçe takılmak istendiği esnada polis memuru O.B.’yi de kafa atarak üst dudağından yaralamıştı. Güçlükle gözaltına alınan şahıs, konulduğu ekip otosunun kapısını açarak kaçmaya çalışmıştı. O esnada polise memuru M.K.’nin göğsüne, yüzüne ve sırtına yumruk atan şahıs, ekipler tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Polise kimlik vermeyip direnince ortalık karışmıştı

Olay yaşandığı esnada sokakta bulunan Onurcan F. de yaşananlar cep telefonuyla görüntülemeye başlamıştı. Ekiplerin izinsiz bir şekilde kayıt alamacağını söylemesi rağmen şahıs uyarıları dikkate almanıştı. Bunun üzerine polis ekipleri, şahsa kimliğini vermesini söylemişti. Ancak şahıs, "siz beni götüremezsiniz beni alamazsınız ben vatandaşım” diyerek küfür etmeye başlamıştı. Şahıs ardından da polis memurların yüzüne tükürerek kaçmaya çalışmıştı.

Polislerin boğazını sıkıp göğsüne yumruk atmıştı

O esnada şahsın babası olduğunu söyleyen Sırrı C., “ben burada oturuyorum buranın esnafıyım, benim çocuğumu alamazsınız, terörist miyiz biz, sıkıyorsa alın sizinle görüşeceğiz" diyerek hakaret ve tehditlerde bulunmuştu. Yaşanan arbedede Sırrı C. polis memuru H.O.Ö.’yü boğazını ve kollarını sıkarak göğsüne ve ayaklarına yumruk atarak yaralamıştı. Olayda polis memurunun parmağı kırılırken, saldırgan Sırrı C. polis tarafından gözaltına alınmıştı. Şahsın oğlu Onurcan F. ise kaçmaya çalışırken sokak üzerinde yeniden yakalanmıştı.

Mahalleliyi galeyana getirmeye çalışmıştılar

Gözaltına alınan Onurcan F., polis memuru K.A.‘yı sol el bileğinde yumruk atarak, sağ el parmağını ise tırnağıyla çizerek yaralamıştı. Ayrıca memuru tekme atarak ayağından da yaralayan şahıs, cep telefonunun da ekranının kırarak maddi zarar vermişti. Polisleri tehdit ve hakaretlerini sürdüren şahıs, babası Sırrı C.’nin yardımıyla tekrardan kaçmaya çalıştığı esnada memurlara "siz vatan hainisiniz, suçlu olan sizsiniz, suçsuzları alıyorsunuz, Allah’ın bir kulu yok mu" diyerek çevredeki vatandaşları galeyana getirmeye çalışmıştı.

Hem kendilerine hem araca zarar vermişlerdi

Takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte 3 şahıs etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştı. Sırrı C.‘nin üzerinde ise bıçak ele geçirilmişti. Şahıslar sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü esnada sevgilisini döven Adem A., araç içerinde zorluk çıkartarak kafasını ve göğsünü aracın çeşitli yerlerine vurarak araç içerisinde tepinmişti. Kendisine ve araca zarar vermeye çalışan şahıs, bunu engellemeye çalışan polis memuru T.K.’yi sağ kolunu aracın camına sıkıştırarak yaralamıştı. Onurcan F. ve babası Sırrı C. de kafasını ve göğsünü aracın çeşitliliği yerlerine vurarak hem araca ve hem de kendine zarar vermeye çalışarak güçlükle kontrol altına alınmıştı.

5 polis yaralanmış, 3 saldırgan gözaltına alınmıştı

O esnada KADES ihbarında bulunan kadın Zamira Z., “ben şikayetçi olursam beni öldürürler, yaşatmazlar, benim hayatım biter, ne olur beni kurtarın, beni şikayetçi yazmayın" diye bağırmıştı. Gözaltına alınan 3 şahıs yaraladıkları polis memurlarından şikayetçi olmadıklarını söylediği öğrenilmişti. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 3 şahıs şiddete uğrayan kadınla birlikte emniyete götürülmüştü.

Saldırganlar adli kontrolle serbest kaldı

Polis memurları da hastanede darp raporu almaları ve tedavi olmalarının ardından kendilerine saldıran şahıslardan şikayetçi olmuştu. Emniyette ifadelerini alınarak “polise mukavemet”, “hakaret”, “görevli memura görevini yaptırmamak” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından adli işlem yapılan 3 şahıs adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkartıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.