Beyoğlu'nda polisin vurduğu genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı

Beyoğlu’nda gaspçıları kovalarken, polisin vurduğu 18 yaşındaki genç kızın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı.

Taksim Beyoğlu’nda motosiklet çalan hırsızları kovalayan polis ekipleri, açtığı uyarı ateşi ile yanlışlıkla 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız’ı vurmuştu. Hayatını kaybeden genç kızın cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alınan Yıldız’ın cenazesi, Beyoğlu Sinanpaşa Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Kulaksız Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

"Babaannesine giderken olay gerçekleşiyor"

Kızın babaannesine gittiği sırada olayın gerçekleştiğini anlatan akrabası Oğuzhan Yıldız, “Vefat eden kuzenimin kızı, bir kaza kurşunu diyebiliriz. Peşlerinde olduğu gaspçı çeteye müdahale anında, yeğenimiz oradan geçerken olay gerçekleşiyor. Polis memuru olaya müdahale ederken iki tane kurşun yeğenime isabet ediyor. Böyle talihsiz ve vahim olay yaşıyoruz, kurşunlar sırtına geliyor. Zuhal evinden çıkıp babaannesine gidiyor, bu esnada gerçekleşiyor. Çok kısa sürede gerçekleşiyor. Üniversite okuyordu, savcı olmak istiyordu” diye konuştu.

"Emniyet genel müdürü bizi ziyaret etti"

Emniyet Genel Müdürünün dün gece aileyi ziyaret ettiğini anlatan kuzeni İsmail Yavuz, “Emniyet müdürlerimizi, genel müdürlerimiz sağ olsun hepsi gece geldi. Beyoğlu ilçe emniyet müdürü, genel müdürümüz Ankara’dan geldi. ilgilendiler, yardımcı oldular, konunun peşini bırakmayacağını söylediler. Yanlışlıkla olan bir olayın olduğunu söylediler. Gereken her şeyin yapacağını söylediler. İki tane polis de gözaltına altında” diye anlattı.