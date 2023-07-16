Beyoğlu'nda serada çıkan yangın paniğe neden oldu

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde serada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Beyoğlu ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi Serdengeçti Sokak’ta bulunan bir serada çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olayı gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi. Çevredeki vatandaşlar yaşanan anları cep telefonuyla kaydetti. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın sokaktaki diğer binalara sıçramadan söndürülebildi.