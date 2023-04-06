Beyoğlu'nda tadilat yapılırken kısmen çöken 5 katlı metruk bina tamamen çöktü. Çökme anı kameraya yansırken, ortalığı yoğun bir toz bulutu kapladı.

Beyoğlu'nda tadilat yapılırken kısmen çöken 5 katlı metruk bina tamamen çöktü. Çökme anı kameraya yansırken, ortalığı yoğun bir toz bulutu kapladı.

Beyoğlu'nda tadilat yapılırken kısmen çöken 5 katlı metruk bina tamamen çöktü. Çökme anı kameraya yansırken, ortalığı yoğun bir toz bulutu kapladı.
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Beyoğlu’nda tadilat yapılırken kısmen çöken 5 katlı metruk bina tamamen çöktü. Çökme anı kameraya yansırken, ortalığı yoğun bir toz bulutu kapladı.