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- Beyoğlu'nda tadilat yapılırken kısmen çöken 5 katlı metruk bina tamamen çöktü. Çökme anı kameraya yansırken, ortalığı yoğun bir toz bulutu kapladı.
Beyoğlu'nda tadilat yapılırken kısmen çöken 5 katlı metruk bina tamamen çöktü. Çökme anı kameraya yansırken, ortalığı yoğun bir toz bulutu kapladı.
Beyoğlu'nda tadilat yapılırken kısmen çöken 5 katlı metruk bina tamamen çöktü. Çökme anı kameraya yansırken, ortalığı yoğun bir toz bulutu kapladı.
Beyoğlu’nda tadilat yapılırken kısmen çöken 5 katlı metruk bina tamamen çöktü. Çökme anı kameraya yansırken, ortalığı yoğun bir toz bulutu kapladı.