Beyoğlu'nda tarihi Kurşunlu Han'da yangın

Beyoğlu'nda 2 katlı tarihi Kurşunlu Hanı'nda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Beyoğlu'nda tarihi Kurşunlu Han'da yangın
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Beyoğlu’nda 2 katlı tarihi Kurşunlu Hanı’nda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Beyoğlu Azapkapı Mahallesi Makaracılar Caddesi’nde bulunan tarihi Kurşunlu Hanı’nda çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu. İddiaya göre, Tarihi Kurşunlu Hanı’nda bugün dizi çekildiği de öğrenildi.

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Polis, çıkan yangınla alakalı inceleme başlattı.