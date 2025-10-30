Beyoğlu'nda Tomris Uyar öykü günleri başlıyor

Beyoğlu Belediyesi tarafından Türk edebiyatının usta kalemlerinden öykü yazarı Tomris Uyar’ın anısına bu yıl 5’incisi düzenlenen "Tomris Uyar Öykü Günleri" 1 Kasım’da başlayacak. 3 gün sürecek olan etkinlikte söyleşiler, yazar-okur buluşmaları, atölyelerle edebiyatseverler keyifli bir yolculuğa çıkacak.

Türk edebiyatının usta kalemlerinden öykü yazarı Tomris Uyar’ın anısına bu yıl 5’incisi düzenlenen "Tomris Uyar Öykü Günleri", kültür ve sanatın kalbi Beyoğlu’nda başlayacak. Beyoğlu Belediyesi tarafından 1-3 Kasım 2025 tarihleri arasında Bilim Beyoğlu’nda gerçekleştirilecek etkinlik, üç gün boyunca söyleşiler, yazar-okur buluşmaları, atölyeler, masal anlatımları ve müzik dinletileriyle edebiyatseverleri keyifli bir yolculuğa davet edecek.

Tomris Uyar Öykücülüğünden günümüz öykücülüğüne

Programın ilk günü olan 1 Kasım Cumartesi, saat 14.00’te "Tomris Uyar Öykücülüğü" etkinliğiyle başlayacak. Berna Durmaz ve Derya Sönmez’in konuşmacı olarak katılacağı bu oturumu, Müge İplikçi’nin yer aldığı "Edebiyatta Kadın" söyleşisi ve Uğraş Abanoz, Öniz Ercan, Gözen Esmer, Murat Özsan ve Aslıhan Duman’ın katıldığı "Öykücüler Tartışıyor" paneli takip edecek. 2 Kasım Pazar günü de Selva Ezgi Yücel, Çemen Tozbey, Fulya Taşçeviren ve Ahmet Rıfat İlhan’ın yer aldığı "Öykü Okumaları" ile başlayacak. Ardından M. Sadık Aslankara, Özcan Karabulut ve Hürriyet Yaşar "Günümüz Öykücülüğü"nü konuşacak. Günün son oturumunda ise Murat Yalçın, Abdullah Ezik ve Faruk Duman, "Öykü Yayıncılığı" üzerine deneyimlerini paylaşacak.

Onur ödülü usta yazar İnci Aral’a takdim edilecek

Etkinliğin son günü olan 3 Kasım Pazartesi, yine "Öykü Okumaları" ile başlayacak ve Hande Kavgacı, Sitem Şanlı ve Müge Murat sahnede olacak. Gün boyunca Zeynep Eşin’in yürütücülüğünde "Öykü Atölyesi", Melike Güler Kadan’ın anlatımıyla "Masal Saati" ve Ömer Göyce’nin müzik dinletisi gerçekleşecek. Program, saat 19.30’da düzenlenecek Ödül Töreni ile sona erecek. Açılış konuşmasını Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu yapacak; Turgut Uyar ve Zeynep Eşin de konuşmacı olarak yer alacak. Gecede, Onur Ödülü usta yazar İnci Aral’a takdim edilecek.