Beyoğlu'nda yabancı uyruklu kadına kapkaç şoku

Beyoğlu'nda sabah karşı yabancı uyruklu bir kadının telefonu 2 kapkaççı tarafından çalındı. Telefonunu çalan kapkaççıların peşinden çığlık atarak metrelerce koşan kadının o anları araç kamerasına yansıdı.

Beyoğlu'nda yabancı uyruklu kadına kapkaç şoku
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Beyoğlu’nda sabah karşı yabancı uyruklu bir kadının telefonu 2 kapkaççı tarafından çalındı. Telefonunu çalan kapkaççıların peşinden çığlık atarak metrelerce koşan kadının o anları araç kamerasına yansıdı.

Olay Geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Doğramacı Şakir Sokak’ta saat 05.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, yabancı uyruklu kadın sokakta telefonuyla ilgilendiği esnada 2 kişi tarafından kapkaça uğradı. Neye uğradığını şaşıran kadın, çığlık atarak kapkaççıları uzun süre kovaladı. Kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar, kapkaççıları yakalamaya çalıştı. 2 hırsız kaçarak uzaklaşırken, kadının telefonunu çalan iki kapkaççıyı kovaladığı anlar araç kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, sokakta iki kişinin koştuğu ve peşlerinden çığlık atarak koşan bir kadının olduğu görülüyor.