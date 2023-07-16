Beyoğlu'nda yanan ahşap binanın çöktüğü an kamerada

Beyoğlu’nda bulunan iki katlı ahşap binada yangın çıktı. Alev alev yanan bina itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binada çökme meydana geldi. Ekipler canlarını son anda kurtarırken, o anlar kameralara yansıdı.

Beyoğlu Akbaba Yokuşu’nda saat 15.30 sıralarında iki katlı ahşap metruk binada yangın çıktı. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, alevler kısa sürede binayı sardı. Yangını fark eden vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmaları esnasında ise binanın bir kısmında çökme meydana geldi. Çökmenin ardından itfaiye ekipleri son anda kurtulurken, olayda ölen veya yaralanan olmadı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.