Beyoğlu'nda yangın paniği

Beyoğlu’nda 3 katlı bir binanın 2’nci katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 16. 15 sıralarında Beyoğlu’nda bulunan Müverrih Ali Caddesi’nde meydana geldi. 3 katlı bir binanın 2’nci katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. Alevlerin yükselmesiyle birlikte vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını süre içerisinde kontrol altına aldı. Meydana gelen yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkmış olduğu dairede ise maddi hasar meydana geldi.