Beyoğlu'nda yeni doğan 5 bin 546 bebeğe 'Hoş Geldin' ziyareti

Beyoğlu’nda hayata geçirilen “Hoş Geldin” projesi çerçevesinde yeni bebeği doğan 5 bin 546 aile ziyaret edildi. Ziyaretleri bizzat gerçekleştiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın eşi Seyhan Yıldız, aileleri tebrik ederek bebeğin ihtiyaç duyabileceği ürünlerin olduğu hediye paketi takdim etti.

Beyoğlu Belediyesi, “Hoş Geldin” projesiyle ilçede yeni bebeği doğan ailelerin sevincine ortak oluyor. 2019 yılında hayata geçirilen proje çerçevesinde Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın eşi Seyhan Yıldız yeni bebeği olan aileleri tek tek ziyaret ediyor. Aileleri tebrik eden Yıldız, kendilerine bebeğin ihtiyaç duyabileceği ürünlerin olduğu hediye paketi takdim ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile bugüne kadar ilçede yeni doğan 5 bin 546 bebeğin ailesi ziyaret edildi. Proje çerçevesinde ayrıca yeni doğan her bebek için ilçenin dört bir yanında bulunan park ve bahçelere toplamda 5 bin 546 adet zeytin ağacı fidanı dikildi.

“Hoş Geldin” projesi çerçevesinde ailelere yapılan ziyaretlerde uzman sağlık ekipleri de yer alıyor. Yeni doğan bebeği muayene eden sağlık ekipleri, çocuğun sağlıklı büyüyüp gelişmesi için ailelere tavsiyelerde de bulunuyor. Ziyaretlerde ayrıca ailelere biberondan battaniyeye, bebek bezinden tulumuna kadar yeni doğmuş çocuğun ihtiyaç duyabileceği bütün ürünleri kapsayan bir hediye paketi veriliyor. Ziyaretler esnasında ailenin sosyal durumu da tespit edilerek ihtiyaç olması halinde gerekli yardımlar yapılıyor. Anne ve babaya, bebek bakımından bebeğin beslenmesine ve aşılarının zamanında yapılmasına kadar tüm bilgilerin yer aldığı bir de bilgilendirici kitapçığı hediye ediliyor.