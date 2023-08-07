Beyoğlu'ndaki cinayetin zanlıları kamerada: Ara sokakta keşif yapıp saldırdılar

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda motosikletli iki saldırgan tarafından gerçekleştirilen ve 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya gerçekleştiren zanlılar güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırıda 1 çocuğun da hafif yaralandığı olayla ilgili 2 şüphelinin kimliği polis ekipleri tarafından tespit edildi.

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi’nde saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, bulvar üzerinde bulunan iki kişi yoldan geçen motosikletli 2 saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği iki kişi yaralanırken saldırganlar geldikleri motosikletle hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karışmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapmıştı.

Göğsünden vurulup hayatını kaybetmişti

Saldırıda kolundan hafif şekilde yaralanan B.K. ile göğsünden ağır şekilde yaralanan Tanır Şanlı (36) müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmıştı. Hastanede hemen ameliyata alınan Şanlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yaralı B.K.’nın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilmişti. Saldırı sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı. Olay yeri inceleme ekipleri bulvar üzerinde uzun süre incelemelerde bulunmuştu. Saldırıda park halindeki bir otomobile ise üç kurşun isabet etmişti.

Saldırganların geldiği anlar kamerada

Öte yandan Tanır Şanlı’nın hayatını kaybettiği, 1 çocuğun da yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahısların ara sokaktan geldiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletli iki saldırgan caddede ara sokağa giriyor şahıslar ardından bulvara çıkıyor.

Saldırganların kimliği tespit edildi

Diğer yandan yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucundan motosikletle saldırıyı gerçekleştiren şahısların H.A. ve S.Ç. olduğu tespit edildi. Saldırganları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.