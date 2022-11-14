Beyoğlu'ndaki saldırıyı gerçekleştiren teröristin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu’nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olay yerine bombayı bırakan eylemcinin ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 21 kişinin yakalandığını açıklamıştı.

Terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı arttı. Buna göre saldırının ardından bin 200 güvenlik kamera görüntüsünden oluşan yüzlerce saatlik kayıtları didik didik inceleyen Terörle Mücadele ve istihbarat birimleri, kadın teröristin saldırının ardından kaçmak için “müşteri” kılığında bindiği taksiyi buldu. Taksi sürücüsü ifadesinin alınması için gece saatlerinde İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirilirken, ticari taksi ise emniyet birimleri tarafından incelemeye alındı.

Terörist Esenler’de bir tekstil atölyesine kaçmış

Bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu kadın teröristin, önce Esenler’de bir tekstil atölyesine kaçtığı, oradan da Küçükçekmece’de bir adrese giriş yaptığı saptandı. 21 farklı adrese ve yeri tespit edilen PKK/PYD’li teröristin Küçükçekmece’de sığındığı adrese gece saat 02.50’de güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Teröristin ifadesi ortaya çıktı

Teröristin emniyette yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkeye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını itiraf etti.

Öte yandan operasyona ilişkin görüntülere ulaşılırken, saldırıda kullanılan parlatıcının türü de belli oldu. Halkın kalabalık olduğu caddede meydana gelen terör saldırısında kullanılan patlayıcının TNT tipi bomba türü patlayıcı kullanıldığı öğrenildi. Bölücü terör örgütü PKK/PYD bağlantılı olduğu anlaşılan hücre üyesinin, Türkiye’deki tüm bağlantıları mercek altına alındı. Ayn El Arab (Kobani) bölgesinden eylem talimatı alarak Türkiye’ye giriş yapan Ahlam Albashir isimli teröristin sorgusu devam ederken, failin ifadelerine ulaşıldı.