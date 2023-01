Beyoğlu'nun 2022 yılı temizlik karnesi pekiyi

Beyoğlu Belediyesi 2022 yılında ilçe genelinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarıyla tam not aldı. Çalışmalarını yerli ve milli temizlik araçlarıyla gerçekleştiren belediye ekipleri, 2022 yılında Beyoğlu genelinde 127 bin 240 ton çöp, 4 bin 845 ton moloz ve 2 bin 447 ton atık eşyayı toplayarak büyük bir başarıya imza attı.

Her gün yerli ve yabancı milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan İstanbul’un gözbebeği Beyoğlu’nda 2022 yılında gerçekleştirilen temizlik çalışmaları tam not aldı. Beyoğlu’nun gizli kahramanları, her gün ilçeyi ziyaret eden vatandaşlara daha temiz ve ferah bir çevre sunulması amacıyla yıl boyunca 7 gün 24 titiz bir çalışma yürüttü. Temizlik araçları filosunu yerli ve milli araçlarla genişleten Beyoğlu Belediyesi, ilçede bulunan 45 mahallede ve ara sokaklarda düzenli temizlik çalışması yaptı. Cadde ve sokaklar periyodik aralıklarla süpüren ekipler, gerekli görülen alanlarda ise sıcak suyla sabunlu yıkama çalışmaları gerçekleştirdi. Ayrıca atık eşya ve moloz atıkları da toplanarak çevrenin temiz tutulması sağlandı. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalar sayesinde, vatandaşlara 2022 yılının her günü pırıl pırıl bir çevre sunuldu.

127 bin 240 ton çöp, 4 bin 845 ton moloz, 2 bin 447 ton atık eşya toplandı

Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2022 yılında Beyoğlu genelinde 127 bin 240 ton çöp toplandı. İlçe genelinde yıl boyunca moloz ve atık eşya kaldırma çalışmalarını da programlı şekilde gerçekleştiren belediye ekipleri; 4 bin 845 ton moloz ve 2 bin 447 ton atık eşyayı toplayarak çevrenin temiz tutulmasını sağladı. Çalışmalarda ibadethanelerin temizliği de ihmal edilmedi. Beyoğlu’ndaki 93 camiinin iç temizlikleri düzenli olarak gerçekleştirilerek vatandaşlara tertemiz ibadet ortamları sunuldu. Ekipler ayrıca ilçede bulunan okullar, yaşlı bakım evleri ve hayvan barınaklarında da yıl boyunca periyodik temizlik çalışması gerçekleştirdi.