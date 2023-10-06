Beyoğlu'nun semt kütüphanelerine bir yenisi eklendi

“Her semte bir kütüphane” projesi kapsamında Beyoğlu’ndaki kütüphanelere bir yenisi eklendi. Sinanpaşa Millet Kütüphanesi’nin açılışına katılan İstanbul Valisi Davut Gül, “Bu kütüphaneler çok önemli bir sosyal ihtiyacı gidermiş olacak” diyerek çocukların kötü alışkanlıklardan uzak bir şekilde yetişmelerine yapacağı katkıya dikkat çekti.

Beyoğlu’nda “Her semte bir kütüphane” hedefiyle gerçekleştirilen proje kapsamında Sinanpaşa Millet Kütüphanesi hizmete açıldı. Saat 11.00’de yapılan açılışa, İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda öğrenci ile aileleri katıldı. Burada konuşan Vali Davut Gül, bu ve benzeri kütüphanelerin çocukların kötü alışkanlıklardan uzak, iyi bir şekilde yetişmeleri anlamında büyük bir sosyal ihtiyacı karşılayacağını söyledi.

“Bu kütüphaneler çok önemli bir sosyal ihtiyacı gidermiş olacak”

Kütüphanenin çocuklara sağlayacağı katkılara dikkat çeken Vali Gül, “Biz hangi anneyle konuşsak çocuğunun çok iyi yetişmesini, kötü alışkanlıklarının olmamasını ve arkadaş çevresinin de düzgün çocuklardan oluşmasını ister. Bizler de istiyoruz. Bu kütüphaneler o anlamda da çok önemli bir sosyal ihtiyacı gidermiş olacak. Yürüme mesafesinde spor tesisi, yürüme mesafesinde kütüphane, cumartesi-pazar başta olmak üzere mesai saatleri dışında da kullanılabilecek okullarımız; özetle de çocuğun kitap okuduğu, mümkünse bir enstrüman çaldığı, sosyal-kültürel faaliyetlere katıldığı bir öğrenci profili istiyoruz. Beyoğlu Belediyesinin bunu birçok mahallede yaptığını görüyoruz. Bunun daha çok yaygınlaşması lazım. Hem belediye başkanımıza, belediyedeki ekibine, hiç şüphesiz bu güzelliği bugün yalnız bırakmayan mahalleliye, özellikle hanımefendilere tek tek teşekkür ediyorum” dedi.

“Sayılarının artarak çoğalmasını diliyorum”

Bugünkü açılışın son derece anlamlı ve önemli olduğunu söyleyen Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy da, “Bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın yetişmiş olduğu mahallede böyle bir Millet Kütüphanesinin açılışına katılmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Camimizin bahçesinde olması da büyük bir mutluluk. İnşallah sayılarının artarak çoğalmasını diliyorum. Ben de belediye başkanımıza ve ekibine bu anlamlı projeden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Büyük kütüphaneleri 15’e böldüm ve bütün mahallelere dağıttım”

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, “Üç şeye önem verdim; çocuklarımız için okul, kütüphane ve spor sahası. Kıskandığım belediye başkanlarına dedim ki sizin yaptığınız o büyük büyük kütüphaneleri kıskandım ama ben biraz zekamı zorladım, aslında zorunluluktan zekadan değil, sizin yaptığınız büyük kütüphaneleri 15’e böldüm ve bütün mahallelere dağıttım. Artık belediye başkanlarına bunu bu şekilde tavsiye ediyorum. Bir çocuğu okula veya spor salonuna gönderirken çocuk paltosunu giyecek, ayakkabısını giyecek, hazırlık yapacak, o ilçenin belli bir noktasına otobüsle ya da minibüsle gidecek top sahasına veya kütüphaneye gidecek ama bizim kütüphanemize ve top sahasına çocuk ayağında terliği, sırtında hırkasıyla gidebilecek. Anası, babası, ninesi balkondan onu görebilecek, çocuk kütüphaneye gidiyor diye. Bunlar çocuk mahalleden kopmasın diye. Rahmetli Erbakan Hocamız, merhum başbakan derdi ki, “Çocukların oyun yerlerini camilere yakın yapın, ezan sesiyle büyüsünler. Dikkat ettiyseniz bizim cami, kütüphane, spor sahalarımız hep yan yana. Çocuklarımız geleceğini, geçmişini bilerek yaşasınlar. Bu çocuklar Türkiye’nin geleceği” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Davut Gül, çocuklarla birlikte açılış kurdelesini kesti. Daha sonra kütüphaneyi dolaşarak inceleyen Gül, burada da çocuklarla sohbet edip kütüphaneden ayrıldı.