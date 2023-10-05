Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan yaralı madencileri ziyaret etti
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, madende meydana gelen göçükte yaralanan madencileri hastanede ziyaret etti.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, madende meydana gelen göçükte yaralanan madencileri hastanede ziyaret etti.
Ankara Valiliği, Beypazarı ilçesi Hırkatepe’de bir kömür madeni işletmesinde topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçisinin hafif şekilde yaralandığını açıklamıştı. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yaralanan maden işçilerini hastanede ziyaret etti.