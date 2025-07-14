Beypazarı'nda 15 dönüm ekili alan yandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 15 dönüm ekili arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Beypazarı'nda 15 dönüm ekili alan yandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 15 dönüm ekili arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Mençeler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 dönüm ekili tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir neden ötürü yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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