Beypazarı'nda asayiş denetimleri devam ediyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Beypazarı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ve Trafik Büro ekipleri, ilçe girişlerinde trafik denetimlerine devam ediyor.

Beypazarı'nda asayiş denetimleri devam ediyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, Beypazarı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ve Trafik Büro ekipleri, ilçe girişlerinde trafik denetimlerine devam ediyor.

Uygulamada kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra araçlarda denetim ve sorgulamalar gerçekleştirildi. Trafik kurallarına uymayan bazı sürücülere cezai işlem uygulanırken, denetimlerin her gün ilçenin farklı noktalarında devam edeceği öğrenildi.

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