Beypazarı'nda badem ve kayısı ağaçları çiçek açtı

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde badem ve kayısı ağaçları çiçek açtı.

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, baharın gelişiyle birlikte doğa adeta yeniden uyandı. İlçe genelinde sıcaklıkların artmasıyla birlikte badem ve kayısı ağaçları beyaz ve pembe çiçeklerini açarak görsel bir şölen sunmaya başladı.

Kış uykusundan uyanan meyve ağaçları, Beypazarı’nın meşhur bağ ve bahçelerini renk cümbüşüne çevirdi. Özellikle kırsal mahallelerde ve bahçelik alanlarda yoğunlaşan doğal manzara, hem bölge halkı hem de ilçeyi ziyaret eden turistler için eşsiz kareler oluşturuyor.