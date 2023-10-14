Beypazarı'nda düzensiz göçmenlere yönelik denetim
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı.
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde polis ve jandarma ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı.
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bulunan düzensiz göçmenlerle ilgili polis ve Jandarma ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Denetimlere İlçe Kaymakamı Vedat Yılmaz’da katıldı. İlçenin tarım bölgesi olan Kırbaşı mahallesi kara yolunda yapılan denetimde, araçlarda arama ve kimlik sorgulaması yapıldı.