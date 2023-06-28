Beypazarı'nda gelin adaylarına 'koç gönderme' geleneği sürüyor

Anadolu’nun birçok yerinde varlığını sürdüren, Kurban Bayramı’nda nişanlı çiftler arasında erkek tarafının, gelin adayına “koç gönderme” geleneği Beypazarı ilçesinde asırlardır devam ediyor.

Anadolu’nun birçok yerinde varlığını sürdüren, Kurban Bayramı’nda nişanlı çiftler arasında erkek tarafının, gelin adayına “koç gönderme” geleneği Beypazarı ilçesinde asırlardır devam ediyor. Damat adayları, Kurban Bayramı’nda satın aldıkları koçları özenle süsletip gelin adaylarının evine götürüyor. Gelin adayları ise heyecanla damat adaylarını beklediği görüldü. Koçlar, damat adayları tarafından geline teslim edilirken, bu gelenek yıllardır devam ediyor. Beypazarı’nda devam eden gelenek ise İHA tarafından dron ile görüntülendi.

Beypazarlıların Kurban Bayramı’nı kutlayan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “Anadolu’nun çok güzel gelenekleri var. Beypazarı’nın kendisine ait ve hiçbir yerde uygulanmayan gelenek ile görenekleri var. Arife günü, gençlerin nişanlılara koç götürme programları var. Götürürken koçun süslüyorsunuz, daha sonra Beypazarı kuyumcularının süslediği ve altınla donattığı koçu, kız evine götürüyor. Güzel gelenekler bunları. Bundan sonraki süreçlerde yaşanacak geleneklerimiz bunlar” ifadelerine yer verdi.

Beypazarı’nda gelenek ve göreneklerin devam ettiğini ifade eden damat adayı Zekeriya Varlı, “Beypazarı’nda bir adet ve gelenek olmuş ritüelimizdir bizim. Kurban Bayramı’nda ya da bir gün öncesinde gelin hanıma koç hediye edilir ve bunu kurban olarak da keserler. Beypazarı’nda damatların üstüne düşen bir görevdir. İnşallah geleneklerimiz devam eder. Koçumuzu 10 bin liraya aldık. Süslemesi ise bin lirayı bulur” ifadelerini kullandı.

Arife günü ve bayramın 1’inci günü 40 koyun süslediklerini belirten esnaf Orhun Ayabakan, “22 yıldır bu işi yapıyorum. Her sene süsleme daha çok oluyordu ama bu sene azaldı. Durumumuz iyi, 2 günde 40 tane koyun süslüyoruz. Önceden daha sadeydi süslemeler, şimdi daha çok süslüyoruz. Maliyeti ise 500 ile bin TL arasında değişiyor” diye konuştu.