Beypazarı'nda gıda güvenliği denetimleri aralıksız sürüyor

Beypazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda güvenliği ve halk sağlığını koruma misyonu doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İlçe genelinde yapılan denetimlerde, bitki koruma ürünlerinin (pestisitlerin) doğru, bilinçli ve sorumlu kullanımı titizlikle kontrol ediliyor. Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak ve ürünlerin kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirilen bu denetimlerde üreticilere bilgilendirmeler de yapılıyor. Teknik personel, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ankara’da pilot bölge olarak uygulamaya alınan B-Reçete sistemi hakkında üreticilere ve tarım ilacı bayilerine eğitim vererek, sistemin etkin şekilde kullanılmasını sağlıyor.