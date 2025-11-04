Beypazarı'nda okullarda trafik ve yaya güvenliği eğitimi
Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından okullarda trafik ve yaya güvenliği eğitimi verildi.
Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, 2025-2026 eğitim öğretim yılının huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi, trafik ve yaya güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı’nda belirtilen Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında okullarda trafik ve yaya güvenliği eğitimi veriyor. Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli personel, Gazi Gündüzalp Ortaokulu öğrencilerine eğitim verdi.