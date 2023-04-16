Beypazarı'nın emektar marangozu 70 yıldır mesleğini icra ediyor

Beypazarı’nda 70 yıldır marangozluk yapan 82 yaşındaki Sabri Keskin, müşterilerine ilk günkü gibi güler yüzüyle hizmet veriyor.

Beypazarı’nda yaşayan 82 yaşındaki marangoz ustası Sabri Keskin, yaklaşık 70 yıl önce başladığı mesleğini ilk günkü aşkla sürdürüyor. Beypazarı çarşısında bulunan küçük marangoz dükkanında ahşaptan yaptığı eşyalarla geçimini sağlayan Keskin, adeta yıllara meydan okuyor. Kendisinden önce dedesinin ve babasının da marangozluk yaptığını belirten Keskin, sağlığı el verdikçe mesleğini sürdürmek istiyor.

Burada İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine ahşabı el zanaatıyla düzene koyduğunu söyleyen Keskin, “Marangozluktan memnunum. Bu benim dede mesleğim. Dedem de marangozdu, babam da marangozdu. Benden sonra gelen yok, olur mu olmaz mı onu da bilemiyorum. Benim yaşımda ilerledi Allah sağlık veriyor. Gelip çalışıyoruz. Bu işle uğraştığım için memnunum. Harçlığımı alıyorum iş görüyorum” şeklinde konuştu.

“70 senedir bu işi yapıyorum”

Keskin, sağlının el verdiği sürece mesleğini devam ettireceğini söyleyerek, “Hemen hemen 70 senedir yapıyorum bu işi şu an yaşım 82. İlkokuldan çıkınca babamın yanında başladım bu mesleğe. Yaşım 82 oldu ve ben 12 yaşında girdim babamın yanına. Burada oyuncaklar, baklava tablaları, fırın kürekleri, oklavaları yapıyorum. Bunlar elden hiç düşmez devamlı baklava börek yaparlar. Şükür Allaha işimden memnunum. Bana da bir de bu yaşa göre iyisin diyorlar. Çalışken hareket ettiğim için bu hareketler beni güçlendiriyor” şeklinde konuştu.