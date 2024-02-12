Beypazarlılar, Aile Yaşam Merkezi'nde sosyalleşiyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) Beypazarı’na kazandırdığı Aile Yaşam Merkezi, ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya ve yeni sosyal imkanlar sağlamaya devam ediyor.

ABB, Başkentlilerin yaşam kalitesini artıracak ve ailece hoş vakit geçirebileceği alanların sayısını artırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023 yılının temmuz ayında Beypazarı’na kazandırılan Aile Yaşam Merkezi (AYM), ilçe sakinlerinden gördüğü yoğun ilgiyle hizmet vermeyi sürdürüyor. Çocukların bedensel ve ruhsal gelişimini desteklemek, kentin farklı noktalarındaki fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldırmak amacıyla açılan merkeze, Ağustos-Aralık 2023 tarihlerinde 178 üye kayıt oldu. Uzman eğitmenler eşliğinde sürdürülen eğitimlerde 36-66 ay arasındaki çocuklar kukla gösterisinden denge oyununa, resim yapmadan ağız ve diş sağlığına kadar düzenlenen birçok etkinliklerde eğlenceli dakikalar yaşadı.

Beypazarı E-Spor Merkezi yoğun ilgi gördü

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkentli gençlerin hızla büyüyen dijital dünyayı yakından takip edebilmesi ve profesyonel oyuncuların yetiştirilmesi için Beypazarı’nda hizmete açtığı E-Spor Merkezi yoğun ilgi gördü. 250 metrekarelik alana sahip E-Spor Merkezi’nde beşer bilgisayara sahip 3 antrenman odası, 3 playstation içeren 1 playstation odası, 1 sanal gerçeklik alanı ve 10 bilgisayardan oluşan 1 halk odası yer alıyor. Beypazarı E-spor Merkezi’nden yararlanmak isteyenler ABB’nin internet sitesi üzerinden randevu alarak merkezdeki hizmetlerden faydalanabiliyor.

Kadınlar Lokali’ne 900 kayıt yapıldı

Beypazarı Aile Yaşam Merkezi’nde faaliyetlerini sürdüren Kadınlar Lokali’ne Temmuz 2023’te 81, Ağustos 2023’te 272, Eylül 2023’te 192, Ekim 2023’te 147, Kasım 2023’te 129, Aralık 2023’te 79 kişi olmak üzere toplam 900 kişi üyelik kaydı yaptırdı. Temmuz 2023’ten bugüne kadar faaliyetlerini sürdüren Kadınlar Lokali üyelere, Kur’an-ı Kerim ve Amigurumi eğitimleri verirken fitness ve plates dersleriyle eğlenceli vakitler geçiriyor. Lokalde 6 aylık süre boyunca Aile İçi İletişim, Gıdanı Tanı Seçimini Yap, Tuval Üzerine Stencil Baskı Atölyesi faaliyetleri düzenlenirken, mevlit ve doğum günü etkinliklerine de ev sahipliği yaptı.

Kadın danışma birimine 28 kişi başvuru yaptı

Kadın Danışma Merkezi’ne Ağustos 2023’te 4 Eylül 2023’te, 8 Ekim 2023’te, 6 Kasım 2023’te, 6 Aralık 2023’te 4 kişi olmak üzere toplam 28 kişi başvuru yaptı. Birimde 5 aylık süre boyunca; Sağlıklı Beslenme Semineri, Kaygı ile Baş Etme, Zaman Yönetimi Semineri, Sevmeye Kendinizden Başlayın ve Psikolojik Sağlık Atölyesi düzenlendi. Başkentliler, Beypazarı Aile Yaşam Merkezi’nde 27 Aralık 2023 tarihiyle hizmet veren taze ve ekonomik ürünlerin yer aldığı BelPa Cafe’de buluştu.

Şikayet ve talepler başkent 153’te toplanıyor

Başkent Danışma 153 Birimi, Beypazarı halkına verilen hizmet kalitesini artırmak, vatandaşlar tarafından iletilen istek, şikayet, görüş, öneri ve ihbarları doğru birimlere yönlendirmek, takibini sağlamak ve çözüme ulaştırmak için 24 Temmuz 2023 tarihinden itibaren hizmet vermeye başladı.

BELMEK kursları ücretsiz olarak hizmet veriyor

Ekim 2023’te hizmet vermeye başlayan ve el emeği eserlerin hazırlandığı BELMEK Kurslarında; Nakış, Giyim, Resim ve Rölyef ile İğne Oyası kursları ücretsiz olarak veriliyor.

Nakış Bölümünde; 2 bölüm olmak üzere 65, giyim bölümünde 23, resim ve rölyef bölümünde 19, iğne oyası bölümünde ise 13 öğrenci eğitimini sürdürüyor.

Gençlik Merkezi’ne binden fazla yeni üye kayıt oldu

Temmuz 2023’ten itibaren hizmet vermeye başlayan ve toplumun her kesiminden insanların vakit geçirebileceği Gençlik Merkezi’ne toplam bin 155 kişi üye oldu. Merkezde; 5-6-7-8-9-10-11 ve 12. sınıfı öğrencilerine ücretsiz olarak KPSS ve eğitim kursları verilirken üyeler, müzik ve resim atölyesi, fitness alanı, çok amaçlı seminer salonları ile kütüphanelerden ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Pek çok etkinliği ev sahipliği yapıldı

Beypazarı AYM ve Gençlik Merkezi, 6 aylık süre boyunca Motivasyon Semineri, Üniversite Tercih Günleri, Yaza Veda Partisi, Sıvı Azot Gösterisi, 29 Ekim Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları,10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı, Origami Etkinliği, Öğretmenler Günü Etkinliğine ve Sıvı Azot Bilim Gösterisine ev sahipliği yaptı.