Beytepe Öğrenci Evlerinde kalan bir öğrenci hayatını kaybetti

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Öğrenci Evlerinde kalan bir öğrenci hayatını kaybetti.

Beytepe Öğrenci Evlerinde kalan bir öğrenci hayatını kaybetti
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Hacettepe Üniversitesi Beytepe Öğrenci Evlerinde kalan bir öğrenci hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde okuyan Ayşegül Tayyar, Beytepe Öğrenci Evleri’nde kaldığı odasında ölü bulundu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Olayın ardından Hacettepe Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Beytepe Öğrenci Evlerinde kalmakta olan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ayşegül Tayyar hayatını kaybetmiştir. Sevgili öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve Hacettepe Ailesine başsağlığı diliyoruz. Acı kaybımıza ilişkin adli ve idari soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir” ifadelerine yer verildi.