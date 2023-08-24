BGC'den Vali Demirtaş'a ziyaret

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı ve BGC İcra Kurulu, Bursa’ya yeni atanan Vali Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ne ve Bursa basınına ilişkin bilgi veren BGC Başkanı Nuri Kolaylı, Anadolu’daki ilk matbaanın Erzurum’dan sonra Bursa’da kurulduğunu, ilk yerel gazetenin de Bursa Valiliği tarafından yayınlanan Hüdavendigar olduğunu anlattı. Yerel medyanın demokrasilerin gelişmesinde büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan BGC Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Bursa’nın köklü basın kuruluşlarına sahip olduğunu ve buna paralel olarak en güçlü yerel medyanın Bursa’da görev yaptığına dikkat çekti.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin 550 üyesiyle sektöre ve sektörde çalışan basın mensuplarına hizmet ürettiğini ifade eden Kolaylı, BGC tarafından Bursa’ya kazandırılan Basın Kültür Sarayı’na ilişkin bilgi verdi. BGC Başkanı Kolaylı, “Cemiyetimize ait olan arsayı kat karşılığı müteahhide vererek Basın Kültür Sarayı’nın yapımını sağladık. Basın Kültür Sarayı bünyesinde mülkiyeti Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ne ait olan Kültür Bakanlığı onaylı Bursa Basın Tarihi Müzesi, Uğur Mumcu Etkinlik Salonu, BGC Nilüfer Sahnesi, BGC Merkezi, BGC Lokali, sergi salonları, Nilüfer Belediyesi’yle birlikte oluşturduğumuz Akkılıç Kütüphanesi ve alışveriş birimleri yer alıyor. Programınız uygun olduğunda sizi kendi binamızda ağırlamaktan mutluluk duyarız” dedi.

Ziyarette konuşan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da, basın sektöründe doğru ve tarafsız haberciliğin büyük önem taşıdığını söyledi. Bursa Valisi Demirtaş, “Basınımızla işbirliği içinde çalışarak Bursa’ya hizmet etmekten büyük mutluluk duyacağım. Mardin’de son 3 yıl içinde başta yol ve çevre yatırımları olmak üzere ekibimizle birlikte önemli çalışmalar yaptık. Bursa’da da vatandaşımıza hizmet için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Ziyarete Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı’nın yanı sıra Başkan Vekili Fuat Kars, Başkan Yardımcıları İhsan Altıkardeş ve Hakan Işıkkent, Genel Sayman Tevfik Fikret Sönmez ve Genel Sekreter Sinan Tunç katıldı.