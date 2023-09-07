BGC üyelerinden 'Yaza veda' buluşması

Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nce düzenlenen “Yaza veda buluşması”, Kültürpark Medya Restoran’da yapıldı. Gazetecilerin aileleri ile birlikte katıldığı etkinlik, eğlencenin yanında keyifli sohbetlere de sahne oldu.

BGC üyelerini buluşturmak ve basın çalışanlarının pandemi yorgunluğunu atması amacıyla düzenlenen yaza veda buluşması ulaşım kolaylığı düşünülerek önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kültürpark’ta yapıldı. Medya restoranın önündeki geniş açık alanda gerçekleşen etkinliğe çok sayıda BGC üyesi, eşleri ve çocuklarıyla birlikte katıldı.

Etkinliğe ilişkin bilgi veren ve medya çalışanları arasındaki sosyal dayanışmayı ve yakınlaşmayı arttırmak amacıyla çeşitli organizasyonlar düzenlediklerini ifade eden Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, "Bu organizasyonlardan bir tanesi, geleneksel hale getirmek istediğimiz, ancak pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız yaza veda buluşmamız. Meslektaşlarımızı ve üyelerimizi aileleriyle birlikte Medya restoranın önündeki geniş alanda buluşturuyoruz. Üyelerimiz aileleri ile birlikte doğa ile iç içe oturuyor, sohbet ediyor, çocuklar top oynuyor, güzel bir akşam geçiriyorlar. Bu ortam, güzel bir dayanışmayı beraberinde getiriyor. BGC olarak meslektaşlarımızın keyifli bir gece geçirmeleri için her türlü imkânı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Yaza veda buluşmasına katılan yaklaşık 400 konuk, geniş yeşil alanda kurulu etkinlik alanında bir yandan akşam yemeklerini yerken, diğer yandan müzik eşliğinde eğlenme ve meslektaşlarıyla sohbet etme olanağı buldu. Özellikle pandemi sonrası yaşamın eskiye dönmesinin sevindirici olduğunu ifade eden BGC üyeleri, gece saat 23.00’e kadar etkinliğin tadını çıkardı.