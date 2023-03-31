Bİ'KİTAP ile 'İnsanın Anlam Arayışı'na yolculuk

Türkiye’de son yıllarda yaşanan salgın, deprem afeti ve sel felaketi gibi travmalara neden olan süreçte insanların en fazla ihtiyaç duyduğu ve içlerinde bulundukları durumdan çıkış yolu aradıkları günümüzde, İstanbul’da faaliyet gösteren BİAKADEMİ tarafından, Nöropsikofarmakoloji, Psikolojik Danışma, Sinirbilimi ve Sosyoloji profesörlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Bİ’KİTAP İnsanın Anlam Arayışı Kitap Okuma Grubu etkinliği yoğun ilgi görüyor.

Üçüncü kez gerçekleştirilen Bİ’KİTAP İnsanın Anlam Arayışı Kitap Okuma Grubu etkinliğinde; Prof. Dr. Tayfun Uzbay, Prof. Dr. Tayfun Doğan, Prof. Dr. Sinan Canan ve Prof. Dr. Barış Erdoğan, “İnsanın Anlam Arayışı” kitabını irdelediler.

Yazar Psikiyatrist Prof. Dr. Viktor Emil Frankl’ın, Nazi Almanya’sında Auschwitz Toplama Kampı’nda bir tutuklu olarak geçirdiği dört yıl boyunca kendisinin ve diğer tutukluların yaşadıklarını, maruz kaldıkları ruhsal değişimleri aktardığı ve 30’un üzerinde yabancı dile çevrilen kitap, etkinliğe katılanları insanın anlam arayışına yolculuğa çıkardı. Etkinlikte, Prof. Dr. Tayfun Uzbay ve Prof. Dr. Sinan Canan’ın imzalı kitapları da belirli sayıda katılımcıya hediye edildi.

Proje Koordinatörü, BİAKADEMİ Kurucusu-Eğitmen Seyhan Karaman, üç kez gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, “Anlam arayışı biz insanların hayatında hep var olan, yaşadığımız travmalarla derine inen, insanın kendi yolculuğunda haritasını belirleyen önemli bir kavram. Bu etkinliği düzenlemekteki amacımız, özellikle yaşadığımız bu dönemde anlama, acıya, insanın iyiliğine ve kötülüğüne karşı düşüncelerini daha da derinleştiren ve birlikte bir çıkış kapısı bulabilmekti” dedi.

Sapiens Kitap Okuma Grubu 4 Nisan’da

Üçüncü kez gerçekleştirilen Bİ’KİTAP İnsanın Anlam Arayışı Kitap Okuma Grubu’nun ardından 4 Nisan’da başlayacak olan Bİ’KİTAP Sapiens Kitap Okuma Grubu ile insanı anlama yolculuğunun yine devam edeceğini belirten Seyhan Karaman, şunları kaydetti:

“Sapiens, insanı bir kez daha düşünmeye, araştırmaya ve kendisini tanıma ve sorgulama yoluna teşvik edecek. Tarih Profesörü Yuval Noah Harari’nin dünyada yaklaşık bir milyon okurla buluşmuş ’Hayvanlardan Tanrılara Sapiens: İnsanlığın Kısa Bir Tarihi’ kitabını değerlendirmek, kitap üzerine sorular sormak ve sorulara birlikte yanıtlar aramak üzere kitapseverleri kitap okuma grubuna bekliyoruz. Üç hafta boyunca Salı akşamları gerçekleştirilecek olan etkinlik, yine Prof. Dr. Tayfun Uzbay imzalı belirli sayıda hediye kitabı da katılımcılarla buluşturacak.”

BİAKADEMİ’de kitap okuma grupları ile birlikte, eğitimlerle de yurt içi ve yurt dışından birçok katılımcıyla yüz yüze ve online buluşmaların devam ettiğini belirten Seyhan Karaman, “Diksiyon ve Etkili İletişim, Seslendirme, Nefes, Etkili Konuşma ve İletişim, Protokol Kuralları, Medya Okuryazarlığı, Pozitif Psikoloji, İmaj vb. kişisel gelişim eğitimleri ile birlikte sektörel eğitimlerle de sektörün önde gelen kurumlarına, alanında yetkin isimlerle eğitimler gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Sektör buluşmaları

BİAKADEMİ’den mezun olan Seslendirme Eğitimi öğrencileri ile seslendirme sektörünün duayen isimleri bir araya geldi.

Oyuncu ve Seslendirme Sanatçısı Mazlum Kiper, Oyuncu ve Seslendirme Sanatçısı Ali Hocaoğlu ve Nefes Eğitmeni Hümeyra Kılıç’ın, BİAKADEMİ Kurucu Diksiyon Eğitmeni Seyhan Karaman ve Seslendirme Sanatçısı-Seslendirme Eğitmeni Mehmet Şelli’nin konuğu olduğu etkinlikte öğrenciler, merak ettikleri soruları da yöneltip, deneyimleri ilk ağızdan dinleme fırsatı buldular.

BİAKADEMİ’de Seslendirme Eğitimleri’nin 26 Nisan’da uzaktan eğitim ve 29 Nisan’da yüz yüze eğitim olmak üzere tüm eğitimlerin yeni dönem gruplarının bayram sonrasında başlayacağı bildirildi.