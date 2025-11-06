Bi Umut filminin galası yapıldı

Usta oyuncularla dolu gerçek bir iyilik, merhamet ve insanlık hikayesi Bi Umut filminin galası İstanbul’da gerçekleşti.

Yapımcılığını "Ayla", "Müslüm" ve "Cep Herkülü: Naim" gibi gişe rekorları kıran yapımlarla tanınan Mustafa Uslu’nun üstlendiği, senaryosunu Mert Dikmen ve Mustafa Uslu’nun yazdığı, yönetmen koltuğunda Gökhan Arı’nın oturduğu "Bi Umut" filminin galası İstanbul’da yapıldı. Film, 7 Kasım Cuma günü tüm Türkiye’de vizyona girecek.

Oyuncu kadrosunda Hülya Duyar, Leon Kemstach, Arzum Onan, Fikret Kuşkan, Hayat Van Eck, Celal Öztürk, Gürberk Polat, Yüsra Geyik, Mehmet Esen, Necmi Yapıcı ve Levent Ülgen gibi birbirinden değerli isimlerin yer aldığı film, Tera Yatırım Holding’in sponsorluğundaki gala gösterimiyle izleyiciyle buluştu.

2025 yılının en çok beklenen yapımlarından biri olarak dikkat çeken ‘Bi Umut’ güçlü kadrosu ve sıcak hikayesiyle öne çıkıyor. Hastanede tesadüfen karşılaştığı, kimliği belirsiz konuşamayan, yürüyemeyen, felçli bir Rus gence 10 yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı’nın fedakarlığını anlatan "Bi Umut" filminin çekimleri Antalya’da ve Moskova’da gerçekleştirildi. Türkçe ve Rusça olmak üzere iki dilde çekilen film, altyazı ve dublaj seçenekleriyle gösterime girecek.

Filmde Gülsüm Kabadayı’yı Hülya Duyar, Umut karakterini ise genç Rus oyuncu Leon Kemstach canlandırıyor. Kadroda ayrıca Fikret Kuşkan, Arzum Onan, Yüşra Geyik, Celal Öztürk, Hayat Van Eck, Gürberk Polat, Mehmet Esen, Levent Ülgen, Necmi Yapıcı, Bahtiyar Engin gibi güçlü isimler de yer alıyor.

Uzun bir aradan sonra beyazperdeye dönen Arzum Onan, filmde Gülsüm Kabadayı’nın dostu Fatma karakteriyle yer aldı. Süresi 1 saat 55 dakika olan Bi Umut filminin senaryosunu Mert Dikmen ve Mustafa Uslu yazdı. Film, "Ayla", "Müslüm" ve "Cep Herkülü: Naim" gibi gişe rekorları kıran yapımlarla tanınan yapımcı Mustafa Uslu’nun kreatif yapımcılığı ve ortak yapımcılar Rumble ve NBU imzasını taşıyor.

Yapımcı Mustafa Uslu, "1970’lerin 80’lerin bir Türk filmini yapma arzusundaydık. Senaryoyu yazarken bu şekilde yola çıktık. Muhteşem bir film yaptık. Türk sineması eski günlerine geri dönecek. Tüm oyuncu kadromuz ve ekibimizin kalbi sinema için attı" dedi.

Oyuncu Fikret Kuşkan, "Oynadığım karakter benim için çok değerliydi. Böyle bir çalışmanın içerisinde olmaktan ve yaptığım görevden çok muyluyum. Tüm teknik ve yapımcı kadroya, emeği geçenlere müteşekkirlerimi sunuyorum. Herkes canla başla çalıştı. Türk sinemasında zorlu günler geçiriyoruz. Türk sinemasını yeniden canlandırabilmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Sinema salonlarımız yeniden doldurmak istiyoruz. Çünkü bizim toplumumuz, bizim milletimiz sinemaya hayran bir millet" ifadelerini kullandı.

Uzun bir aradan sonra ilk defa kamera önüne geçtiğini belirten Oyuncu Arzum Onan da "Bu kadar uzun bir aradan sonra, bu kadar anlamlı ve kalbimize dokunan müthiş bir filmin içerisinde olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

Oyuncu Hülya Duyar ise "İzleyicinin özlediği bir film oldu. Böyle bir filmde olduğum için gerçekten çok gururluyum" dedi.

Kimliği belirsiz felçli bir Rus gence 10 yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı, "Film çok güzel kaleme alındı. Ekibimiz çok iyiydi; yapımcımız, yönetmenimiz ve tüm oyuncular çok iyiydiler. Film, sevgiyi ve merhameti yaydı. Tüm dünyada iyilik kazanacak, çocuklarımız ölmeyecek. Çocuklarımız hep gülecek" açıklamalarında bulundu.