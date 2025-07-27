Biber yüklü kamyon zeytinliğe uçtu: 1 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde biber yüklü kamyon, virajda kontrolden çıkarak zeytinliğe uçtu. Kamyon içinde sıkışarak yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, yaklaşık 10 ton biber zeytin bahçesine saçıldı.

Biber yüklü kamyon zeytinliğe uçtu: 1 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın Orhangazi ilçesinde biber yüklü kamyon, virajda kontrolden çıkarak zeytinliğe uçtu. Kamyon içinde sıkışarak yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, yaklaşık 10 ton biber zeytin bahçesine saçıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 20.30 sıralarında Orhangazi’ye bağlı Bayırköy yolunda meydana geldi. Bayırköy’den Orhangazi istikametine giden Enis Akkılıç (32) idaresindeki dolmalık ve sivri biber yüklü 45 AKE 766 plakalı kamyon, virajı alamayarak yol kenarındaki zeytinliğe uçtu. Yaklaşık 40 metre sürüklenen kamyon devrildi. Kamyon içinde sıkışan yaralı sürücü için olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinden çıkarılan Akkılıç, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.