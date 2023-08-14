BİBUBA PR, Uygulamalı Influencer Akademisini Açtı

Dijital PR ekibi BİBUBA, 4. yılında bir örneği daha olmayan Influencer Akademisi’ni başlattığını duyurdu. Birçok ünlü içerik üreticisi ve Influencer’ın da desteklediği akademi 1 ay sürüyor. Her hafta birbirinden farklı konularla öğrencilerini bire bir bilgilendirirken, ödev ve sorumluluklar vererek gelişmesinde katkıda bulunuyor.

İçerik editörleri, sosyal medya ve influencer marketing uzmanlarıyla dijital ortamda gerçekleşen akademide; teorik eğitimler, mentörlük, uygulamalı ödevler ve online danışmanlık desteklerinin yanı sıra, BİBUBA PR’ın iş birliği içerisinde olduğu markalar ile de çalışma fırsatına sahip olunuyor.

Sadece influencer ve içerik üreticisi olmak isteyenlerin değil, dijitalde var olmak, kişisel markasını ön plana çıkarmak isteyenlerin de yoğun katılım gösterdiği influencer akademi, bu alandaki çok önemli bir eksiği şimdiden kapatmış görünüyor.