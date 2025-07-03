Bıçak çektiği polis tarafından bacağından vurulan şahıs tutuklandı

Bursa’da bıçak çektiği polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz gece Zafer Plaza yanında yaşandı. İddiaya göre, alkol alan iki kişi mahallede yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreyi rahatsız etti. Bu sırada başka bir şahısla tartışmaya başlayan ikili, kısa sürede kavgaya tutuştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, kavga eden şahısları ayırmaya çalışırken, şahıslardan İshak B., cebinden çıkardığı bıçakla polise saldırdı. Ekipler önce havaya uyarı ateşi açtı, ancak İshak B. saldırgan tavrını sürdürünce bacağından vurularak yere yatırıldı. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek müdahale etmek istedi.

Polis eşliğinde ambulansa alınan İshak B. ve Ömercan D., Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin kavgaya tutuştuğu şahıs ise gözaltına alındı.

Olay anı cep telefonu kameralarına yansırken, gözaltına alınan şahıslardan İshak B. "Silahla Tehdit ve Görevi Yaptırmamak için Direnme" suçundan çıkarıldığı 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.