Bıçak darbeleriyle öldürülen kadının damadı tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 56 yaşındaki kadının birden fazla bıçak darbesi ile öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bıçak darbeleriyle öldürülen kadının damadı tutuklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 56 yaşındaki kadının birden fazla bıçak darbesi ile öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Lüleburgaz ilçesi Güneş Mahallesi’nde iki gün önce meydana gelen olayda, 56 yaşındaki Aynur Erkenci’nin bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Erkenci’nin damadı C.Ö. ile birlikte toplam 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Lüleburgaz Adliyesi’ne sevk edildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan C.Ö., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.