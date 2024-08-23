Bıçaklanarak öldürülen ve evlerinde yakılan çift gözyaşları içinde toprağa verildi

KOCAELİ (İHA) – Trabzon’da yaz tatili için gittikleri yayla evlerinde akrabaları tarafından bıçaklanarak öldürülen ve yangın süsü verilmek için evleriyle birlikte yakılan çift, Kocaeli’de gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, 3 gün önce saat 05.30 sıralarında Araklı ilçesi Kayacık Mahallesine bağlı Hacovid Yaylası’nda meydana geldi. Sabah erken saatlerde Arif Altuntaş’a ait yayla evinde yangın çıktı. Yangın evin tamamına sirayet ederken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede Arif Altuntaş (66) eşi Gülizar Altuntaş (61) ve kuzeni Kasım Altuntaş’ın (67) cesedine ulaşıldı.

Yangın süsü vermek için evi yaktılar

Olayın şüpheli bulunması üzerine cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemesinde ölenlerin üzerinde bıçak izine rastlandı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, geniş çaplı soruşturma neticesinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan M.A.(24), A.A. (15) ve M. A. (37) isimli 3 akrabalarını gözaltına aldı. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. (37) serbest bırakılırken, M.A. ile A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada şüphelilerin şahısları bıçaklayarak öldürdükleri, yangın süsü vermek için de evi yaktıkları öğrenildi. Ayrıca Arif ve Gülizar Altuntaş çiftinin yaz tatili için memleketleri Trabzon’a Kocaeli’den gittikleri, evdeki tadilat için de akrabaları Kasım Altuntaş’ı usta olarak çağırdıkları öğrenildi.

Çocukları gözyaşına boğuldu

Tamamlanan işlemleri sonrasında Arif ve Gülizar Altuntaş çiftinin cenazeleri bugün Kocaeli’ye gönderildi. Başiskele ilçesi Hamit Tutan Camii’ne kılınan cenaze namazına çiftin çocukları, akrabaları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çiftin çocukları cenaze namazında gözyaşlarına boğuldu. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına ardından Arif ve Gülizar çifti Merkez Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.