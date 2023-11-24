Bıçaklı kavgaya müdahale eden polis yaralandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde çıkan kavgada 18 yaşındaki genç bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine gelen ve kavgayı ayırmak isteyen polis memurlarından biri ise arbede esnasında yere düşerek yaralandı.

15 Temmuz Bulvarı’nda meydana gelen olayda, 18 yaşındaki A.A. isimli genç ile 15 yaşındaki Y.S. isimli çocuk, henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan olayda Y.S. yanında bulunan bıçak ile A.A.’yı bıçakladı. Çevredekilerin ayırdığı kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen gençlerin akrabaları arasında da arbede çıktı. Olaya müdahale eden bir polis memuru ise ayağının kayması sonrasında yere düşerek yaralandı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından polis memuru ve 18 yaşındaki yaralı genç hastaneye sevk edildi.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.