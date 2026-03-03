Bıçaklı saldırıda görgü tanığı dehşet anlarını anlattı: 'Hoca koridora çıkınca yanında durduk ama elimizden bir şey gelmedi'

Çekmeköy’deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fatma Nur Özçelik’in olay anında sınıfında bulunan ve görgü tanığı olan öğrencisi yaşananları "Hoca koridora doğru çıkınca yanında durduk ama bir şey bilmediğimiz için elimizden de bir şey gelmedi" sözleriyle anlattı.

İddiaya göre 17 yaşındaki F.S.B., babası tarafından iki gün önce Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden çıkarıldı. Hastaneden çıkan şüpheli, iddiaya göre okulun ders programını kontrol ederek, hedef aldığı öğretmenin hangi saatte hangi sınıfta olduğunu öğrenip, buna göre plan yaptı. Sabah saatlerinde okula gelen F.S.B. doğrudan sınıfa yöneldi. Saat 11.00 sıralarında sınıfa giren saldırgan, ilk olarak öğretmen Fatmanur Çelik’e bıçakla saldırdı. Sınıfta yaşanan panik sırasında araya girmeye çalışan 15 yaşındaki öğrenci S.K.’nin de bıçaklandığı ve öğretmen Z.A.’nın omzundan yaralandığı öğrenildi. Saldırı sırasında öğretmenin okulun rehberlik öğretmeni tarafından güvenli bir alana alındığı, şüphelinin ise kapıyı açmaya çalıştığı ifade edildi. İhbar üzerine okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, saldırgan F.S.B. polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı. Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, S.K. adlı öğrenci ve öğretmen Z.A.’nın durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

"O an panikle pek bir şey yapamadık, kimse bir şey yapamadı"

Bıçaklı saldırı sırasında sınıfta bulunan öğrencilerden biri yaşanan olayı, "Kendisi çok iyi bir hocaydı, genellikle herkes iyi geçiniyordu ve kimse boş yere kin tutmuyordu. Olay gözümün önünde oldu, ben de o sınıftaydım. O an panikle pek bir şey yapamadık, kimse bir şey yapamadı ama çok üzüldük. Korktum tabii ki, ne yapacağımızı bilemedik en başta. Hoca koridora doğru çıkınca yanında durduk ama bir şey bilmediğimiz için elimizden de bir şey gelmedi. Sonra bizi sınıfa geri aldılar" diyerek anlattı.