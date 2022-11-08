Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden kurye son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden motosikletli kurye Samet Özgül’ün cansız bedeni, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yenimahalle’de 5 Ekim gecesi trafikte tartıştığı H.İ.D., M.D. ve B.A. tarafından bıçaklı saldırıyı uğrayan Kurye Samet Özgül (28), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz genç için Karşıyaka Mezarlığı’ndaki Ahmet Efendi Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Özgül’ün cansız bedeni, namazın ardından toprağa verilmek üzere gözyaşları arasında defin alanına götürüldü. Özgül’ün cenazesinde acılı ailesinin yanı sıra, yakınları ve iş arkadaşları bulundu. Öte yandan, kısa süre içerisinde yakalanan 3 zanlıdan H.İ.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.