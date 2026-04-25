Biçen Market'ten 23 Nisan'da Anlamlı Buluşma

Biçen Market, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kansersiz Yaşam Derneği ile anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliğine imza attı. Vadistanbul Şirinler Köyü’nde düzenlenen programda çocuklar ve aileleri, bayram sevincini neşe dolu anlarla kutladı.



Çocuklara Moral Dolu Bir Gün

Biçen Market Marka ve Pazarlama Müdürü Didem Ece ile Bölge Müdürü Emre Arslan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, çocukların moral ve motivasyonuna katkı sunan özel bir buluşmaya dönüştü. Masalsı atmosferiyle dikkat çeken Şirinler Köyü’nde çocuklar oyunlar, aktiviteler ve sürprizlerle keyifli vakit geçirdi.



“Topluma Dokunan Projelerde Yer Almaya Devam Edeceğiz”

Etkinlikte konuşan Didem Ece, 23 Nisan’ın çocukların neşesini ve umut dolu yarınlarını temsil ettiğini belirterek, Kansersiz Yaşam Derneği ile çocukların hayatına güzel anılar bırakmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Ece, Biçen Market olarak topluma değer katan projelerde yer almaya devam edeceklerini vurguladı.



Dayanışma ve Sosyal Sorumluluk Vurgusu

Biçen Market, perakende sektöründeki hizmet anlayışının yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da toplumun farklı kesimlerine dokunmayı sürdürüyor. Kansersiz Yaşam Derneği ile gerçekleştirilen iş birliği, çocukların mutluluğunu merkeze alan projelerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

