BİDOS'tan şehitler için 12 kilometrelik yürüyüş

Bilecik Doğa Spor Kulübü (BİDOS) üyeleri Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucu şehit olan 9 asker için hafta sonu 12 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı.

Kentin tanıtımına büyük katkılar sağlayan BİDOS kulübü bu haftaki rotasını Çamyayla’ya çevirdi. Yaklaşık yarım metreye yakın kar kalındığının bulunduğu bölgede 12 kilometrelik rotayı izleyen 18 kişilik ekip, yürüyüş sonunda saygı duruşu ve ardından İstiklal marşını hep birlikte söyleyerek yürüyüşlerini tamamladılar. Yürüyüşün sonunda açıklama yapan BİDOS yetkilileri “Biz sınırları cetvelle çizilen bir ülke değil, sınırları kanla çizilen bir ülkeyiz. Vatan dediğimiz toprağımız bayrağımız her daim kutsal ve kutsal kalacak. Bu uğurda da canlarımız gidiyor şehitlerimiz var. Ebediyete intikal eden hakları ödenmez şehitlerimizi anmak için saygı duruşunda bulunduk” dediler.