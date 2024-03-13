Biga açıklarında hortum oluştu

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında denizde hortum oluştu. Denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

Biga açıklarında hortum oluştu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında denizde hortum oluştu. Denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında denizde hortum oluştu. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan hortum, bir süre sonra kayboldu. Öte yandan kentte etkili olan dolu yapışı evlerin bahçelerini beyaza bürüdü.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Denizde oluşan dev hortum ve dolu yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.