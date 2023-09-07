Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Vali Aktaş'ı 18 Eylül Biga'nın Kurtuluş Günü etkinliklerine davet etti

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı, 18 Eylül Biga'nın Kurtuluş Günü etkinliklerine davet etti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Vali Aktaş'ı 18 Eylül Biga'nın Kurtuluş Günü etkinliklerine davet etti
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Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ı, 18 Eylül Biga’nın Kurtuluş Günü etkinliklerine davet etti.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Vali İlhami Aktaş’ı ziyaret etti. Vali İlhami Aktaş, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ile bir süre görüşerek sohbet etti. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Vali İlhami Aktaş’ı 18 Eylül Biga’nın Kurtuluş Günü etkinliklerine davet ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Yapılan görüşmelerin ardından Vali İlhami Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’a teşekkür etti.