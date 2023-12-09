Biga Belediyesi 2. Kitap Festivali Başlıyor

Biga’da 2. Kitap Festivali’nin heyecanı yaşanıyor. Biga Belediyesi’nin "Biga’da Mevsim Kitap" sloganıyla düzenleyeceği etkinlik, Atatürk Kültür Merkezi’nde okuma tutkusunu zirveye çıkarmayı hedefliyor. Festival çerçevesinde ülkenin önde gelen yazarları ve 35 yayın evi katılım gösterecek.

İlber Ortaylı, Nurullah Genç, Mehmet Akif Ersoy, Bekir Develi ve Bir Çok Ünlü İsim Biga’da

Festivalin katılımcıları arasında İlber Ortaylı, Nurullah Genç, Orhan Toker, Deniz Alter, Gri Koç, Saniye Bencik Kangal, Beyhan Budak, Mehmet Akif Ersoy, Dilek Cesur ve Bekir Develi gibi ülkenin tanınmış yazarları yer alacak. Bu isimlerin yanında bir çok yazar da festivalde okuyucularla buluşacak. 1 hafta boyunca devam edecek etkinlikte her gün farklı söyleşiler ve yazarlar, Bigalılarla bir araya gelerek keyifli sohbetlere ev sahipliği yapacak.

Kitapseverlerin Buluşma Noktası

Biga Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek festival, "Biga’da Mevsim Kitap Olacak!" diyerek Pazartesi günü 14.00’te başlayacak. 35 yayın evi, 27 yazarın katılımıyla zengin bir kitap atmosferi sunacak. Festival, Bigalıların kitaplarla dolu bir hafta geçirmelerine imkan tanıyacak.