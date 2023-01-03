Biga Belediyesi 2023 yılı ilk Meclis toplantısı yapıldı

Biga Belediyesi’nin 2023 yılı Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan başkanlığında ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Biga Belediye Meclisi’nin 2023 yılı ilk meclis toplantısı Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Toplantıda 8 gündem maddesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi ve bazı konular komisyonlara sevk edildi. Toplantıya, siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Toplantının başlangıcında söz alan MHP’li Meclis Üyesi Sıtkı Keçeci, geçtiğimiz günlerde silahlı saldırı sonucu vefat eden Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Aktaş ile ilgili konuşma yaptı. Keçeci, “Sinan Ateş kardeşimiz bizce pusuya, kahpe bir suikaste kurban gitmiştir. Kimin bununla ilgili ne yorum yaptığı ya da bir şeyler söyleyip söylememesi umurumuzda değildir. Biz grubumuz olarak yani Milliyetçi-Ülkücü camianın birer neferi olarak Sinan Ateş’e Allah’tan rahmet diliyoruz. Evlatları teşkilatın evlatlarıdır. Bizler üstümüze düşen ne görev varsa sonuna kadar yapmaya hazırız. Sizler de bu süreçte onun Ülkücü-Milliyetçi hareket mensubu olarak değil de Hacettepe Üniversitesi’nde bir öğretim görevlisi, iyi bir insan iyi bir aile babası olduğunu düşünerek ruhuna bir Fatiha okursanız biz çok memnun oluruz. Sinan Ateş bu dava için çok çalışmıştır. Seveni vardır, sevmeyeni vardır ama bizim için kıymetlidir. Kıymetli olmaya da devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan da, “Ülkücü şehidimiz rahmetli Sinan Ateş kardeşimizin ruhuna El Fatiha” dedi. Merhum Sinan Ateş’e Fatiha okunmasının ardından başlayan toplantıda ilk olarak Denetim Komisyonu seçimi yapıldı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın adaylarını belirlemesinin ardından gizli oy yöntemiyle Denetim Komisyonu üyeleri seçildi. Denetim Komisyonu, Sadettin Sert (AK Parti), Mümin Kahraman (AK Parti), Sıtkı Keçeci (MHP), Tamer Ergün (İYİ Parti) ve Erhan Sürer (CHP) isimlerinden oluştu.

Gündemin ikinci maddesinde Biga Belediye meclis çalışmaları ile ilgili tatil yapılacaksa tatil ayının ve ayın ilk haftası içinde yapılacak meclis toplantı gününün tespiti görüşüldü. Buna göre 2023 yılında tatil yapılmaması, her ayın ilk haftası Salı günü toplanmasına oybirliğiyle karar verildi. Meclis toplantısında Biga Belediyesi’nde tam zamanlı olarak çalışan 16 sözleşmeli personelin sözleşmeleri oy birliğiyle yenilenirken gündemin beşinci maddesinde oybirliğiyle İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı.

Biga sınırları içerisinde bulunan fayların jeolojik hareketlerinin yakından izlenmesi, muhtemel depremlerin tahmin edilebilmesi ve deprem zararlarının en aza indirilebilmesi amacıyla Biga Belediyesi ile Doğa Hareketleri Araştırma Derneği arasında protokol imzalanması için oybirliği ile Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’a yetki verildi. Madde ile ilgili söz alan İYİ Partili Meclis Üyesi Tamer Ergün, “Deprem bölgesinde olmamız dolayısıyla can ve mal kayıpları olacağı düşüncesiyle tam bir deprem bölgesi kısmındayız. Özellikle Yenice, Gönen fay hattının Biga için önemli olduğu hepimiz tarafından biliniyor. Geçen akşam da televizyonda bu konuyla alakalı bir haber gördüm. TÜİK araştırmalarında Kocaeli’nin yüzde 51,5’inin binalarının riskli binalar olduğu tespit edilmiş. Bu konuda da derhal çalışmaların yapılması gerektiği ifade edildi. Bu aynı zamanda Biga içinde geçerli olması düşüncesindeyim. Bunun için Belediye olarak bir çalışmamız olacak mı? Bu çalışmalarda halkımızla beraber olması gerektiği kanaati hepimizin için geçerli. 1999 öncesi yapılaşmalarda riskli binalar Biga için de geçerli. Allah korusun yarın öbür gün olacak bir depremde hem can hem de mal kayıpları söz konusu olacak. Ben 1999’da da kaymakamlık tarafından toplanan malzemeler vardı. Heyet başkanı olarak gitmiştim. Orada da o acıları gördüm, yaşadım. Onun için duyarlı olmak lazım diye düşünüyorum. Bu konuda belediye olarak size verilen yetkiyi nasıl kullanacaksınız? Bunları açıklarsanız memnun olurum” dedi.

Cevap veren Başkan Erdoğan, “Hatırlarsanız Kandilli Rasathanesi ile birlikte ilk 2019 yılında üniversitenin bahçesine bir yer altı hareketlerin izleyen bir istasyonun açılışını yapmıştık. Yine İmar Müdürlüğümüz tespiti yapılan metruk binaların yıkımını Fen İşleri Müdürlüğümüz gerçekleştiriyor. İmar Müdürlüğümüz içerisinde yapı kontrol birimimizi kurduk. Ne kadar inşaat başladığı zaman yapı kontrol firmaları bu inşaatları denetlese de belediyemizin İmar Müdürlüğünde kurduğumuz yapı kontrol birimi de inşaatların başlangıcından sonuna kadar izliyor ve kontrol ediyor. Tabi 1999 yılı öncesinde yapılan yapılarla alakalı Biga’mızda birçok yapı var. Öncelikle biz tabakhaneler bölgesini kentsel dönüşüm merkezi ilan edilmesiyle alakalı yazışmalarımızı yaptık. Nasip olursa tabakhaneler bölgesinden kentsel dönüşüm projesini başlatıyoruz. Tabi burada hepimizin depremle alakalı hassasiyeti aynı çünkü biz kuşak olarak 1983 ve 1999 depremini yaşadık. Fay hattındayız ne zaman böyle bir afetin olacağını da ön göremiyoruz. Ama bu konuda AFAD’ın haricinde bu derneğimiz de birçok belediyemizle protokolünü yapıp istasyonlarını kurmuşlar. Belediyeden talepleri onların çalışmalarını destek olmak ve oranın giderlerini karşılaması. O da cüzi bir rakam. Bu konuyla ilgili biz tanıdığımız, bildiğimiz bir dernek olmadığı için bize yazdıkları yazıyı biz AFAD İl Müdürümüze de ulaştırdık. Kendileri de konuyla ilgili bize bilgi verdi. Bu derneğimiz birçok belediye ile çalışma yapmış. Meclisimizin bizi yetkiyi vermesinin ardından dernek yetkilerini biz Biga’ya davet edeceğiz. Buradaki düşündükleri çalışmanın detaylarını öğreneceğiz. Faydalı ve yerinde bir çalışma olacaksa Belediye ile dernek arasında protokolümüzü imzalayıp çalışmamızı başlatacağız” diye konuştu.

Gündemin yedinci maddesinde ise Çavuşköy Mahallesindeki 1220 ada 1 nolu parselin bulunduğu bölgede yapılması planlanan Açık Hava Kompleksi ve Engelsiz Yaşam Merkezi projesi çerçevesinde imar yolları, ada hatları ve plan fonksiyonlarının yeniden düzenlenmesi görüşüldü. İlgili madde Başkan Erdoğan tarafından İmar Komisyonuna sevk edildi.

Toplantının son gündem maddesi ise Biga Belediyesi tarafından şehirde faaliyet gösteren spor kulüplerine nakdi yardım yapılması ve miktarların belirlenmesiydi. İlgili madde oybirliğiyle Plan Bütçe Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonuna sevk edildi. Başkan Erdoğan, “Biga Belediyesi olarak nakdi yardımın haricinde tüm spor kulüplerine ve Biga’daki tüm okullarımızın sportif faaliyetlerine destek ve katkı veriyoruz. Kulüplerimizin malzeme ihtiyacı yine belediyemiz tarafından karşılanıyor. Nakdi yardım da ara transferler ve futbolculara ödenecek ödenekle alakalı kulüplerimizin ihtiyaçları bulunmaktadır” dedi.

Toplantı sonunda hemşehrilerinin ve meclis üyelerinin yeni yılını kutlayan Başkan Erdoğan, “2023 yılı hepimiz için hayırlara vesile olsun. Güzel, bereketli, huzurlu bir yıl olsun inşallah” ifadelerini kullandı.