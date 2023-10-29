Biga Belediyesi'nden Cumhuriyet'in 100'üncü yılında anlamlı açılış

Biga Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümünde Belediye Meydanı’nda sonsuzluk işaretini simgeleyen ve içinde 100 tane Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelinin yer aldığı Atatürk Anıtı’nın açılışı gerçekleştirildi. 100’üncü Mustafa Kemal Atatürk heykeli, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider tarafından anıta yerleştirildi.

Biga Belediyesi Meydanı’ndaki açılış törenine AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende vatandaşlar ve çocuklar ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümünü kutladı. Halk oyunu gösterileri ise büyük beğeni topladı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Bu kutlu günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve ebediyete göç etmiş silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anarken, Türk milletinin bağımsızlık sevdası, Cumhuriyetimizin büyük mirası ve milli birlik etrafında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ve işte, bu özel günde Biga Belediye Meydanı’nda Cumhuriyetimizin sonsuzluğunu simgeleyen bir anıtın açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu anıt, bizim için göründüğünden çok daha fazlasını ifade ediyor. Uzun yıllar boyunca hayalim olan, Gönüllerin Şehri Biga’ya böyle bir anıt kazandırmak, inançla, kararlılıkla ve azimle Bigalı hemşehrilerimize sunmak, benim için çok değerli. İlk andan itibaren belirlediğimiz ana konsept, sonsuzluğun simgesiydi. 100 yıl önce, bu büyük cumhuriyeti kuranların gelecek nesillere bıraktığı mirası sonsuz bir sevgi ve özveriyle kutlamak istedik. Bu düşünceyle anıtımızı, Atamızın 99 adet portresiyle süsleyerek, özel bir dokunuş ekledik. Bugün de 100. portremizi anıtımıza ekleyerek, daha da taçlandıracağız. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, Biga’mızda böyle bir anıtı hayal ediyor, planlamalarını yapıyorduk. Geçtiğimiz sene yine bir Cumhuriyet Bayramı’nda başladığımız çalışmalar, tarihimizin en özel günlerinden birinde Cumhuriyetimizin 100. yılında karşınızda duruyor. Anıtımız yalnızca ismiyle değil, hikayesi ve konseptiyle de 100. yıla yakışır şekilde Belediye Meydanı’nda yerini aldı. Kısa bir süre ilçemizin ve ülkemizin çok değerli kahramanları arasında yer alan Şehit Kaymakam Hamdi Bey ve Mehmetçiğimizin isim babası Çanakkale fedakarı Mehmet Çavuş’umuzun da figürlerinin yer alacağı anıtımız, Biga’mızın simgelerinden biri olacak. Bu büyük projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen ve hiçbir maddi beklenti talep etmeden, Bigalı hemşehrilerimiz için bizlerle çalışan başta sanatçımız Ali Demirkol olmak üzere, bestecimiz Hakan Çetinkaya’ya, söz yazarımız Hakan Kural’a ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm gazilerimizi saygıyla anıyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü en içten duygularla kutluyor, Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimize söz veriyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Yaşasın milletimiz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti” dedi.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümünde Belediye Meydanı’nda sonsuzluk işaretini simgeleyen ve Mustafa Kemal Atatürk’ün heykellerinin yer aldığı Atatürk Anıtı’nın açılışı gerçekleştirildi. Sonsuzluk işaretini simgeleyen ve içinde 100 Mustafa Kemal Atatürk heykelinin yer aldığı Atatürk Anıtı’nın açılışı gerçekleştirildi. Anıttaki son heykel ise Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider tarafından anıta yerleştirildi.

Anıt, yaklaşık 100 metrekare krom plakanın özel bir şekilde bükülüp kesilerek, bu konstrüksiyon parçalarını oluşturmasıyla oluşturuldu. Yağmur ve rüzgarın etkileri hesaba katılarak 52 ayrı parça, birbirini tamamlayan iki daire haline getirildi. Her parça 5.9 derecelik bir açıyla diğerine yerleştirilirken, bu muazzam eseri bir arada tutan 16 civata kullanıldı. Anıt, aynı zamanda Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü özel kılmak adına Atatürk’ün 100 farklı yüzünü taşıyor. Tüm anıt, 360 derece çevreden görülebilecek şekilde tasarlandı. Yakın bir gelecekte anıtın çevresine Biga’nın simgelerinden Mehmet Çavuş ve Kaymakam Hamdi Bey’in figürlerinin de ekleneceği müjdesi verildi.