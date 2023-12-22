Biga Belediyesi personeline acil durum eğitimi verildi

Biga Belediyesi, muhtemel bir yangın durumunda personelin etkili müdahalede bulunabilmesi ve yangını kontrol altına alabilmesi için eğitimler düzenlemeye devam ediyor. Bu çerçevede, Temizlik İşleri ve Atıksu Arıtma Tesisi personeline acil durum eğitimleri verildi.

Yangın durumlarında personelin etkili bir şekilde müdahale edebilmesi ve muhtemel tehlikeleri minimize edebilmesi için Biga Belediyesi, İtfaiye ekipleri tarafından düzenlenen eğitim programlarına devam ediyor. Temizlik İşleri ve Atıksu Arıtma Tesisi personeline yönelik düzenlenen eğitimlerde, ilk olarak teknik bilgiler ve ekipman tanıtımı yapıldı. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından tripod kullanımı, suni solunum cihazı kullanımı ve yangın söndürme teknikleri gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitimler, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamaları da içeriyordu. Personel, gerçekleştirilen uygulamalı tatbikatlarla binayı güvenli bir şekilde boşaltma ve yangına müdahale etme konularında eğitildi. Bu tatbikatlar, personelin öğrendikleri bilgileri pratikte başarılı bir şekilde uygulamalarına imkan tanıdı.

Biga Belediyesi’nin gerçekleştirdiği bu eğitim programları, personelin muhtemel acil durumları daha etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.