Biga'da 'Kanola Ekelim Yağ olsun, Bal Olsun' projesi çerçevesinde tarla günü düzenlendi

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’ çerçevesinde kabul edilerek finanse edilen ‘Kanola Ekelim Yağ olsun, Bal Olsun" projesi çerçevesinde Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Yenimahalle köyünde tarla günü düzenlendi.

Tarla günü’ne, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, İlçe ve Şube Müdürleri, Köy Muhtarları, Kooperatif Başkanları, Teknik personel, ve çok sayıda üretici katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ tarla gününde yaptığı konuşma da, “Bir yağ bitkisi olan kanola, ya da diğer adıyla kolza, ülkemizde 20 ilde üretimi yapılmaktadır. 2022 yılı TÜİK verilerine göre Ülkemizde 411 bin (410.805) dekar alanda kanola ekilmiş, dekara ortalama verimi 365 kg olup, toplam 150 bin ton ürün elde edilmiştir. Çanakkale ilinde ise 2022 yılında 30 bin dekar alandan 10 bin ton kanola üretilmiş olup, ortalama dekara verim 332 kg olarak gerçekleşmiştir. Dekara ortalama verimimiz Türkiye ortalamasının altında olmasının nedeni kuru tarım alanlarında yetiştirilmesi ve yeterince sertifikalı tohumluk kullanılmamasıdır. Türkiye’de üretimi yapılan kanolanın %7’si Çanakkale’de üretilmektedir. Çanakkale kanola üretimi açısından ülkemizde 7. Sıradaki ildir. Biga ilçemizde proje çerçevesinde 2022 yılında 47, 2023 yılında 242 torba üreticilerimize % 75 devlet destekli kanola tohumu desteği verilmiştir. İlçemizde 2020 yılında 2.000 dekar olan kanola ekim alanı bugün 4100 dekarı geçmiştir. Bu Proje ile kanola üretiminde üreticileri sertifikalı tohum kullanmaya teşvik ederek; kalite ve verimi artırmak, kanola üretim alanlarını genişletmek, ülkemizin bitkisel yağ açığının kapatılmasına katkı sağlamak, arıcılar için ilkbaharda arının beslenmesini sağlayacak ve bal üretimi arttıracak nektar-polen kaynağı oluşturulmasını sağlamak, elde edilecek küspesi ile hayvancılıkta ülkemizin kesif yem ham maddesi açığının kapatılmasını amaçlıyoruz" dedi.

Kanola hasatından dekara verim 402 kilogram olarak gerçekleşti.