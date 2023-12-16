Biga'da Adem Turan, Fazıl Sayın, Ali Barutçu okurları ile buluştu
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi'nin düzenlediği Kitap Festivali'nin 6'ncı günü, Adem Turan, Fazıl Sayın ve Ali Barutçu söyleşileri ile başladı.
Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi’nin düzenlediği Kitap Festivali’nin 6’ncı günü, Adem Turan, Fazıl Sayın ve Ali Barutçu söyleşileri ile başladı.
Yazdıkları kitaplar ve araştırmaları ile Bigalıların beğenisini kazanan 3 yazarın söyleşisine de katılım yüksek oldu. Festival kapsamında yazarlar, katılımcıların sorularını yanıtladı ve kitaplarını imzaladı. Biga Kitap Festivali bu akşam 20.00’de Mehmet Akif Ersoy söyleşisiyle devam edecek.